So würde unser Reporter aufstellen Welcher Spieler nicht in der Startelf von Fortuna stehen sollte

Obacht, würde man in der Oberpfalz sagen, in die sich Fortuna am Freitag aufgemacht hat. Zwar gastiert die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Samstag um 13 Uhr bei jener Mannschaft, gegen die sie in dieser Saison in Liga und Pokal bereits gewonnen und dabei eine Tordifferenz von 7:0 verbucht hat. Sollte sie jedoch daraus eine laxe Einstellung ableiten und die Kampfkraft des SSV Jahn Regensburg unterschätzen, dann kann es leicht ein böses Erwachen geben.