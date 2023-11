So würde unser Reporter aufstellen Mit dieser Mittelfeldbesetzung sollte es Fortuna gegen Schalke angehen

Es ist ein gefährliches Spiel am Samstagabend. Gefährlich deswegen, weil die Tabellensituation in der Zweiten Liga Fortuna im traditionsreichen Westderby gegen den FC Schalke 04 als klaren Favoriten ausweist – aber die Gelsenkirchener doch von ihrem Personal her eigentlich so viel besser sein müssten als der 16. Tabellenplatz, auf dem sie derzeit stehen.