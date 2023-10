So würde unser Reporter aufstellen Diese Fortuna-Spieler haben einen Platz in der Startelf verdient

Daniel Thioune hat ganz sicher Recht, wenn er davor warnt, die Tabellensituation vor dem neunten Spieltag der Zweiten Liga als Gradmesser heranzuziehen. „Zu einem solch frühen Zeitpunkt der Saison“, so der Fortuna-Trainer, hat die Tabelle noch so gut wie gar keine Aussagekraft.“ Stimmt absolut, und deshalb sollte sich besser niemand davon blenden lassen, dass sich am Freitagabend (18.30 Uhr) das aktuelle Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück in der Stockumer Arena vorstellt.