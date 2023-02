Am Sonntag gegen Sandhausen Diese Überraschung würden wir in Fortunas Team einbauen

Vor allem mental ist es eine echte Prüfung, die da für Fortunas Profis am Sonntag ab 13.30 Uhr gegen den SV Sandhausen ansteht. Können sie die 1:4-Pleite in der Liga beim SC Paderborn und das Elfmeter-Pokal-Aus beim 1. FC Nürnberg abschütteln und das Rennen in der Zweiten Liga wieder aufnehmen, als sei nichts geschehen? Trainer Daniel Thioune wird ganz genau hinsehen müssen bei seiner Startelf-Nominierung, denn diesmal kommt es noch eher auf Charakterstärke als auf spielerische Qualität an.