So würde unser Reporter aufstellen Dieser Spieler könnte Fortuna gegen Karlsruhe einen Kick geben

Spitzenreiter für eine Nacht? Oder womöglich für noch etwas länger? Fortunas Trainer Daniel Thioune bringen diese Fragen nicht um den Nachtschlaf. „Die Tabelle wird für mich am Ende der Saison interessant, nicht nach dem fünften Spieltag“, versichert er. Dem 49-Jährigen geht es in dieser Phase viel eher um Entwicklungen – ob etwa seine Mannschaft am Freitag ab 18.30 Uhr im Heimspiel gegen den Karlsruher SC den starken Eindruck bestätigen kann, den sie beim 5:0-Erfolg am vergangenen Samstag in Elversberg hinterlassen hat.