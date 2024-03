So würde unser Reporter aufstellen Diese frischen Offensivkräfte könnten Fortuna gegen den HSV helfen

Wir könnten jetzt ja ganz schlaue Vorschläge machen, was Fortunas Trainer Daniel Thioune am Freitagabend im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den Hamburger SV so alles an seiner zuletzt etwas anfälligen Defensive verändern könnte. Allein: Wie sollten diese Vorschläge denn bitteschön aussehen? Andre Hoffmann, Jordy de Wijs, Emmanuel Iyoha, Marcel Sobottka – alle verletzt. Und Jamil Siebert nach seinem Innenbandriss im Knie erst so frisch zurück im Training, dass sein Einsatz von Beginn an schlicht unvernünftig wäre.