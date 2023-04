Am Samstag in Nürnberg Darum sollte Fortuna ihr System verändern

Schon die alten Briten haben gewusst: Never change a winning team. Okay, nicht die ganz alten, die noch gegen Roms Legionäre gekämpft haben, aber zumindest die mit den Fußballweisheiten. Fortunas Trainer Daniel Thioune könnte sich für die Samstag-Partie beim 1. FC Nürnberg (Anstoß: 13 Uhr) darauf zurückziehen, seine Truppe hat schließlich am vergangenen Sonntag den Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 1:0 geschlagen, und damit hat sicher jedes Mitglied der Startelf zunächst einmal seinen Anspruch darauf angemeldet, auch an der Noris beim Anpfiff auf dem Platz zu stehen.