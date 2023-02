DFB-Pokal-Achtelfinale So würde unser Fortuna-Reporter in Nürnberg aufstellen

Ein paar Änderungen, so viel kündigte der ansonsten in Sachen Aufstellungen stets sehr verschlossene Daniel Thioune dann doch an, werde es gegenüber dem 1:4 in Paderborn schon geben bei der Fortuna. „Und die drei Jungs, die dort gefehlt haben, haben vielleicht doch bessere Chancen, diesmal in der Startelf zu stehen“, ergänzte Fortunas Trainer vor dem Achtelfinalspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg am Mittwoch (18 Uhr).