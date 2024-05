So würde unser Reporter aufstellen Mit dieser Schaltzentrale kann Fortuna Spitzenreiter Kiel knacken

Was für ein Spiel! Was soll man überhaupt noch sagen zum Duell des Zweitliga-Tabellenführers Holstein Kiel mit der Fortuna? Außer natürlich, dass es um alles geht am Samstagabend: Wenn die „Störche“ punkten, sind sie der erste Bundesligist, den Schleswig-Holstein jemals stellte, gewinnen aber die Düsseldorfer, könnte es für sie absolut noch klappen mit dem direkten Sprung ins deutsche Oberhaus. Die Relegation ist ja seit dem 0:1 des HSV in Paderborn am Freitag bereits gesichert.