Im Spiel beim FC St. Pauli Diese Aushilfen müssen in Fortunas Startelf bleiben

Hamburg/Düsseldorf · Manche nennen es das „Spiel der letzten Chance“, andere freuen sich einfach auf ein stimmungsvolles Highlight auf der Zielgeraden der Saison. Ein Kracher ist das Gastspiel der Düsseldorfer beim FC St. Pauli am Samstagabend in jedem Fall. So würde unser Fortuna-Reporter dafür aufstellen.

13.05.2023, 11:02 Uhr

Die Festtafel ist gedeckt, jetzt müssen nur noch die Köstlichkeiten aufgetischt werden. Am Samstagabend gastiert der Tabellenfünfte Fortuna beim Vierten FC St. Pauli, vor ausverkauftem Haus und nicht zuletzt vor einem mit 3000 Düsseldorfer Anhängern restlos gefüllten Gästeblock am Millerntor. Unter Flutlicht, wenn es ohnehin immer voll abgeht in einem der stimmungsvollsten Stadien der Republik. Hier geht es zur Bilderstrecke: So viele Punkte reichten in den vergangenen Jahren für Platz zwei und drei