Am Sonntag in Rostock : So würde unser Fortuna-Reporter aufstellen

Gesetzt im Angriff: Rouwen Hennings. Foto: Christof Wolff

Meinung Düsseldorf Das Zweitligaspiel am Sonntag bei Hansa Rostock ist schon eine Standortbestimmung. Was ist denn nun die wahre Fortuna? Die vom Sieg gegen den KSC oder die von der Pleite in Hannover? Unser Reporter hat sich Gedanken zur bestmöglichen Aufstellung gemacht.