So würde unser Reporter aufstellen Diese Personalwechsel könnten Fortuna gegen Nürnberg helfen

Jeder, der sich auch nur ein bisschen mit der Szenerie in der Zweiten Liga beschäftigt hat, weiß, was da am Freitagabend ansteht. Der Tabellendritte Fortuna Düsseldorf, 56 Punkte, erwartet den Dreizehnten des Klassements, den 1. FC Nürnberg mit dessen 37 Punkten. Auf dem Papier eine klare Sache, zumal da die Rheinländer bereits das Hinspiel Anfang Dezember an der Noris deutlich mit 5:0 gewonnen haben.