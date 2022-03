Nach dem 3:0 gegen Ingolstadt : So witzig geht Fortunas Trainer mit einem Versprecher um

Düsseldorf Ob Daniel Thioune seine gute Laune auch nach seinem positiven Corona-Test behält? Wie gut die Stimmung bei Fortuna und deren Trainer vor der Testung war, bekam jedenfalls ein Journalist nach einem Versprecher in der Pressekonferenz auf humorvolle Weise zu spüren.

Wirklich schade, dass die positiven Corona-Tests bei Trainer Daniel Thioune, Athetikcoach Andreas Gross und Stürmer Robert Bozenik am Montagmorgen einige Wermutstropfen in Fortunas Trinkbecher verteilten. Bis dahin musste man den Eindruck gewinnen, dass in diesen Tagen bei dem lange so gebeutelten Zweitligisten fast alles wunderbar ineinander passt.

Beispiele: Da lobt Matthias Zimmermann am Donnerstag öffentlich die Art der Ansprache, die der neue Trainer Daniel Thioune für seine Mannschaft immer wieder wählt – und dann zeigt ausgerechnet dieser Zimmermann am Sonntag im Spiel gegen den FC Ingolstadt, wie wohl er sich derzeit fühlt. Eine ganz starke Partie als Rechtsverteidiger, eine Torbeteiligung beim 1:0 durch Daniel Ginczek (als „Zimbo“ den Ball auf Flankengeber Khaled Narey spielte) und schließlich noch ein Zaubertor mit dem „falschen“, linken Fuß zum 2:0.

Und ganz so, als wolle er nun auch der breiten Öffentlichkeit demonstrieren, was seine besondere Ansprache so ausmache, packte Thioune in der obligatorischen und üblicherweise eher trockenen Pressekonferenz nach dem Spiel dann auch noch gleich einen Schenkelklopfer aus.

Ausgangspunkt war der Versprecher eines Journalisten, der sich nach dem Humpeln von Daniel Ginczek erkundigen wollte, stattdessen aber „Daniel Thiounes Humpeln“ ansprach. Der Trainer lächelte frech und antwortete: „Ich habe Daniel Thioune gar nicht humpeln gesehen! Das war, glaube ich, eine ganz gute Performance von ihm an der Außenlinie.“

Zugegeben: Solch gute Laune fällt natürlich nach zehn Punkten aus vier Spielen leichter. Ein netter Flachs wie dieser zeigt aber einfach auch, welch lockeren Umgang Thioune pflegt – und das kommt im Umfeld ebenso gut an wie vor allem in der Mannschaft. Zumal, da der Trainer immer auch schnell wieder ernsthaft herüberbringt, worauf es ihm ankommt. So auch nach dem Ingolstadt-Spiel: „Wir waren hoch im Pressing, und meine Mannschaft hat über 90 Minuten Energie auf den Platz gebracht. Wir hatten in der ein oder anderen Situation auch Glück, dass wir kein Gegentor kassiert haben, wir waren vorne aber sehr zielstrebig und haben unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“

Doch nicht nur der Trainer stand nach dem dritten Sieg im vierten Spiel unter seiner Führung im Fokus. Für Matthias Zimmermann galt das in beinahe gleichem Maße, und das hatte in erster Linie mit seinem herrlichen Treffer zum 2:0 zu tun. Dabei nannte der 29-Jährige noch einen Aspekt, an den viele Zuschauer sicher nicht sofort gedacht hatten: „Ich musste fast vier Jahre warten, bis ich endlich mein erstes Heimtor erzielt hatte. Bisher habe ich nur auswärts getroffen. Für mich war das fantastisch“