Trainer will FC Bayern verlassen : So witzeln Fortuna-Fans über Flick-Abgang

Foto: dpa/Timm Schamberger 35 Bilder Das sind die möglichen Trainerkandidaten bei Fortuna

Düsseldorf Hansi Flick ist einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des FC Bayern München. Im Sommer will er aber nicht mehr an der Säbener Straße weitermachen. Und dann? Ein paar Fortuna-Fans hätten da eine Idee. Warum sie Klaus Allofs schon einmal gratulieren.

Diese Nachricht hat ganz Fußball-Deutschland nach den vergangenen Wochen Rosenkrieg nicht wirklich mehr überraschen können. Auch wenn der Boulevard von einem Trainer-Beben spricht. Ganz unaufgeregt: Hansi Flick will ab Sommer nicht mehr Trainer des FC Bayern München sein. Einer der erfolgreichsten Trainer des Vereins wirft freiwillig das Handtuch. Vorausgegangen war offensichtlich ein längerer Konflikt zwischen ihm und den Funktionären im Verein. Besonders die Beziehung zu Sportvorstand Hasan Salihamidžić soll komplett zerrüttet sein.

Da liegt es natürlich auf der Hand, einmal gemeinsam zu überlegen, welche neue Aufgabe ihn denn dann reizen könnte. Ein Job in einer wunderschönen Stadt. Bei einem ambitionierten Verein. Mit einem total familiären Umfeld. Fast immer nur Harmonie. Hinter den Kulissen nie, niemals Stress. Klar, dass man bei dieser Beschreibung schnell bei Fortuna Düsseldorf landet.

Dachten sich wohl auch ein paar Anhänger von Fortuna Düsseldorf. Beim Netzwerk „Twitter“ schreibt @Stefek1807: „Keine Ahnung wie Klaus Allofs das geschafft hat. Willkommen Hansi.“

Keine Ahnung wie Klaus #Allofs das geschafft hat 😉 Willkommen Hansi 😂#ForzaFortuna #F95 #Flick #FCBayernhttps://t.co/qSfpiHB2Yr — 95er (@Stefek1807) April 17, 2021

Und User @Flemmbo schreibt: „Diese einmalige Chance muss Flick halt mitnehmen. Wer weiß, wie lange er sonst auf den Posten bei Fortuna Düsseldorf warten müsste.“

Wer weiß, wie lange er sonst auf den Posten bei Fortuna Düsseldorf warten müsste — Flemmbo 🍥 (@Flemmbo) April 17, 2021

Klingt, als sei das eine ziemlich sichere Nummer. Denn es spricht ja schon einiges dafür, dass Fortuna spätestens ab Sommer einen neuen Trainer braucht – würde ja vom Timing her ideal mit Flick passen. Oder? Und der Deutsche Fußball-Bund als Arbeitgeber sollte ja mit seinen ganzen Skandalen nicht reizvoll sein für einen so erfolgsverwöhnten wie Flick. Spricht also vieles für ein perfektes Match zwischen Fortuna und Flick.

Obendrein hätte Flick mit Sportvorstand Uwe Klein und Vorstand Klaus Allofs zwei Typen hinter sich, mit denen man absolut keinen Streit bekommen kann...

(gic)