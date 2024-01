Ins Trainingslager an die Costa del Sol Dieser Fortuna-Fan ist mit dem Wohnmobil nach Andalusien gefahren

Peter Scheuvens hat sich einfach in sein Wohnmobil gesetzt und ist losgefahren. Nicht planlos. Sein Ziel: Das Trainingslager von Fortuna an der Costa del Sol. In Marbella hat er sein Quartier bezogen im Camper – immer an seiner Seite Hund Lutz, allerdings nicht benannt, so erzählt Scheuvens, nach dem früheren Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.