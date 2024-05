Rückspiel gegen VfL Bochum Mit dieser Taktik will Fortuna-Trainer Thioune in der Relegation den Aufstieg schaffen

Düsseldorf · Fortuna hat sich durch das 3:0 im Hinspiel in eine ideale Ausgangsposition für das große Finale gegen den VfL Bochum gebracht. Im Rückspiel der Relegation wollen die Düsseldorfer am Montag den siebten Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Was Trainer Daniel Thioune jetzt wichtig ist.

26.05.2024 , 18:08 Uhr