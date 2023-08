Nach dem 1:2 gegen Paderborn So will Fortunas Sobottka den Schalter wieder umlegen

Wozu es freilich nicht gekommen wäre, wenn Fortuna von Beginn an mit einhundert Prozent Energie zu Werke gegangen wäre. Sobottkamäßig eben. Und das sollen die Partien am Samstag in Elversberg und am 1. September in Stockum gegen den KSC auch wieder belegen. Sehr wahrscheinlich wieder mit „Cello“ in der Mannschaft, denn am Montagmittag ging es dem Vizekapitän in Sachen Muskulatur schon deutlich besser. Wenigstens eine, und obendrein sehr wichtige, gute Nachricht.