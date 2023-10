Sportvorstand hofft auf Umbruch So will Allofs die Stadt für Fortuna gewinnen

Düsseldorf · Was muss geschehen, um langfristig wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg mit Fortuna zu haben? Sportvorstand Klaus Allofs ist in Düsseldorf nicht als Verwalter angetreten. Der 66-Jährige hat mit seinem Herzensverein große Ziele und mindestens so große Herausforderungen vor sich. So sieht sein Plan aus.

17.10.2023, 07:02 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Es gibt nicht diesen einen Knopf, auf den man drücken kann – und alles wird gut. Zum Glück ist aber auch nicht alles schlecht. Weshalb man sich durchaus Schritt für Schritt zu seinem Ziel bewegen kann. Allerdings muss man dazu auch in Bewegung kommen. Fortuna hat vor einiger Zeit einen Prozess in Gang gesetzt, der selbst international großes Resonanz erfahren hat. Doch in heimischen Gefilden könnte die Euphoriekurve durchaus noch etwas steiler nach oben gehen. Was ist zu tun?