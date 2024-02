Neun Gegentreffer in vier Spielen So will Fortuna beim KSC die Gegentor-Flut stoppen

Düsseldorf · Wer als ambitionierter Zweitligist neun Gegentreffer in nur vier Spielen schluckt, kann unmöglich zufrieden sein. Erst recht nicht, wenn man so ehrgeizig ist wie Fortunas Torhüter Florian Kastenmeier. Die jüngste Bilanz wurmt ihn, aber er lässt sie nicht an sich heran. Sein Rezept für Samstag.

16.02.2024 , 07:02 Uhr

Das ist Florian Kastenmeier 29 Bilder Foto: dpa/Peter Steffen