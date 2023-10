Samstag in Ahlen So will Michaty im Kellerduell die Basis für den Erfolg von Fortunas U23 legen

Am fünften Spieltag der Regionalliga West trat Fortunas U23 schon einmal in dieser Saison zu einem Kellerduell an; damals ging es gegen den bis dahin punktlosen Tabellenletzten SV Lippstadt. Die „Zwote“ zeigte ihre schwächste Saisonleistung und verlor hochverdient 0:3. Seitdem warteten drei Gegner aus der oberen Tabellenhälfte sowie Alemannia Aachen, das eigentlich auch oben in der Tabelle stehen wollte.