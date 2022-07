Fortuna-Trainer bremst Erwartungen : So will Thioune zum Party-Crasher der Zweiten Liga werden

Düsseldorf Vor dem Start am Samstag in Magdeburg weiß niemand so ganz genau, wo Fortuna aktuell steht. Die Leistungen in den vergangenen Testspielen waren nicht sonderlich vielversprechend. Warum Daniel Thioune keine Anzeichen für Alarmstimmung erkennt. Welches Saisonziel er sich gesetzt hat.

Daniel Thioune ist seit 155 Tagen Trainer von Fortuna. In dieser Zeit konnte er sich schon einen ganz guten Überblick darüber verschaffen, was den Traditionsklub aus Düsseldorf ausmacht. Er kam als Hoffnungsträger, wurde als Retter gefeiert und ist nun darum bemüht, dass die Erwartungen an ihn nicht komplett außer Kontrolle geraten.

„Mittlerweile habe ich auch gemerkt, dass es in Düsseldorf nur zwei Richtungen gibt“, sagt Thioune. „Wir sind schon ambitioniert und ich will mich nicht dahinter verstecken und sagen, wir treten zwölf Monate auf die Bremse. Aber vielleicht sollte der nächste Schritt nach einem zehnten Platz nicht der sein, dass wir sagen: die ersten drei Plätze gehören uns.“

Thioune setzt also auf die Politik der kleinen Schritte – und will immer wieder Nadelstiche setzen. „Ich verstehe mich in den nächsten Wochen vielleicht auch wieder etwas als Partycrasher der Zweiten Liga, bei denen, die sehr ambitioniert sind. Das haben wir in den zehn Spielen in der vergangenen Saison sensationell gemacht. HSV, Schalke – die wollten alle oben rein, andere Teams wollten gegen uns den Klassenerhalt perfekt machen. Darmstadt wollte gegen uns auf Platz zwei einlaufen. Ich glaube, wir haben fast jede Party kaputt gemacht, die geplant wurde.“

Und weiter: „Dass ist schon ein ganz geiler Auftrag. Vielleicht fühle ich mich in der Rolle deutlich wohler als in der, in der ich irgendein Ziel definiere, dass für den Moment noch sehr weit Weg ist.“

„Feierbiest“ Thioune – der Trainer spricht gerne Klartext. In der jüngeren Vergangenheit von Fortuna wurde um das Thema Saisonziel bei Fortuna immer ein regelrechtes Politikum gemacht. Sportvorstand Klaus Allofs hat schließlich Abteilung Attacke begründet und selbstbewusste Ziele formuliert. In der vergangenen Saison mit einem recht wackligen Ausgang, aber immerhin – bei dem Umfeld und den Möglichkeiten kann Ziel von Fortuna niemals sein, einfach nur mitzuspielen.

Thioune hat seine Ziele im Blick. „Wir haben viele Mannschaften die von sich sagen, sie wähnten sich unter den Top sechs, einige haben viel Geld in die Hand genommen, andere wollen nicht schlechter abschneiden als vergangene Saison – und die standen vor uns wie Darmstadt oder Paderborn. Mit Partycrasher kann ich sehr gut leben, denn wenn wir den Punkteschnitt wieder holen, dann kann das schon dazuführen, dass man die Liga verlässt.“

Ob Khaled Narey darin mitwirkt? „Grundsätzlich gibt es von mir keine Vorwürfe in Richtung von Khaled Narey. Alles wurde mit mir sauber kommuniziert“, bekundet der Cheftrainer. „Narey ist immer noch ein Unterschiedsspieler. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Khaled hier bleibt. Anderseits weiß ich um seine Gefühlswelt. In den Trainingseinheiten ist er keiner, der streikt, sondern er bietet seine Arbeit an.“

Sein Blick geht nach vorne. „Ich habe auf diesen Kader geschaut, wenn es Richtung Wochenende geht, dann wird die Auswahl der möglichen Spieler gar nicht so schwierig sein, weil gar nicht so viele Optionen zur Verfügung stehen“, sagt er. „Mein Gedanke ist mehr: Wann schaffen wir es, unseren Kader breiter aufzustellen, damit man reagieren kann, wenn ein Spieler doch nicht in der Lage ist zu performen?“