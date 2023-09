Veränderungen in Vorbereitung So will Thioune bei Fortuna den „Sekundenschlaf“ verhindern

Düsseldorf · In der vergangenen Saison hat Fortuna oft noch Spiele zum Ende hin aus der Hand gegeben. In diesem Jahr musste Cheftrainer ein anderes Phänomen bei seiner Mannschaft beobachten. Warum ihm das gar nicht schmeckt. Wie er es abstellen will.

15.09.2023, 18:02 Uhr

So gut sagten Fortunas Saisonstarts den finalen Tabellenplatz voraus 29 Bilder

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

In den vergangenen Jahren hatte es sich zu einem echten Problem bei Fortuna entwickelt. Zum Ende einer Partie hin ging den Akteuren recht konstant die Puste aus. Viele Gegentore fielen in den letzten 15 Minuten. Die Schludrigkeit kostete das Team viele Punkte. Ein Leistungsabbau, der oft mit mangelnder Qualität erklärt wurde.