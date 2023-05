Skrzybski im Anmarsch Das ist Thiounes Plan gegen den Fluch der Ex-Fortunen

Wie die Fortuna also, mögen böse Zungen jetzt sagen. Denn ob die sich am Samstag so präsentiert wie beim 0:2 in Nürnberg oder wie beim über weite Strecken sehr überzeugenden 2:2 gegen den HSV oder gar beim gloriosen 5:2 in Rostock – wer wollte das schon sicher sagen? „Konstanz ist bei uns ein Thema“, sagt Thioune dazu. „Im Moment sind wir konstant dabei, immer in Rückstand zu geraten.“ Es geht doch nichts über einen schönen Schuss Sarkasmus.