Beim 2:0 in Darmstadt So wichtig war die starke Bank für den Fortuna-Sieg

Es ist ganz bestimmt nicht so, dass Daniel Thioune in der Szene der deutschen Fußballtrainer zu den hektischen Wechslern gehört. Eher im Gegenteil: Wenn Fortunas Chefcoach erst einmal Vertrauen zu einem Spieler gefasst hat, dann verzeiht er auch schon mal den einen oder anderen Fehler, bestraft diesen nicht unmittelbar mit einer Versetzung auf die Ersatzbank. Insofern ist es auch nicht die leichteste Übung, sich in die Düsseldorfer Startelf hineinzukämpfen, wenn man aktuell nicht zum Kreis der elf Auserwählten gehört.