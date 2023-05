Nachweis in Kaiserslautern So wertvoll kann Felix Klaus für Fortuna sein

In den vergangenen Wochen hat sich das verändert. Klaus ist deutlich stabiler geworden, lässt sich nicht mehr so leicht durch Rückschläge aus dem Tritt bringen. Im Saisonfinale beim 1. FC Kaiserslautern bewies er das erneut, drückte dem 3:0-Sieg Fortunas seinen Stempel auf. „Wir haben uns vor dem Spiel gesagt: Wir sind schon noch genervt von der Hinrunde“, erklärt der 30-Jährige, „weil die Lauterer uns mit ihrem Sieg in der Arena ordentlich den Stecker gezogen hatten vor der Winterpause. Deshalb wollten wir sie bei ihrer Abschiedparty ärgern. Wir wollten zeigen, was wir am Ball können. Und ich glaube, wir haben sie heute dominiert.“