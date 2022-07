Fortuna-Gerüchtecheck : So wahrscheinlich ist ein Transfer von Aaron Opoku

Foto: Frederic Scheidemann 50 Bilder Fortuna freut sich über Trainingsgast Zimbo

Analyse Düsseldorf Laut eines Berichts der „Bild“-Zeitung soll Fortuna Interesse an einer Verpflichtung von Aaron Opoku haben. So soll der Flügelspieler des Hamburger SV ein geeigneter Nachfolger für den abwanderungswilligen Khaled Narey sein. Was an diesem Gerücht dran ist.