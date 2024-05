Trainer Jens Langeneke vor dem letzten Heimspiel So viele Spieler verlassen die U23 der Fortuna am Ende der Saison

Düsseldorf · Für Fortunas Regionalliga-Mannschaft steht am Samstag gegen den SV Rödinghausen das letzte Heimspiel der Saison an. Für etliche Spieler wird es der letzte Auftritt im Paul-Janes-Stadion sein, verrät Trainer Jens Langeneke. Denn der Umbruch in diesem Sommer fällt groß aus.

10.05.2024 , 14:02 Uhr

Link zur Paywall Das sind Fortunas U23-Trainer seit 2004 13 Bilder Foto: Benefoto

Von Jonas Knobel