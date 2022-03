Engster Abstiegskampf seit Jahren : So viele Punkte braucht Fortuna noch zum Klassenerhalt

Foto: imago images/foto2press/Frank Scheuring via www.imago-images.de 64 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Düsseldorf Daniel Thioune sammelte mit Fortuna zuletzt herausragende elf Punkte in fünf Spielen. Um den Klassenerhalt aber auch wirklich in trockene Tücher zu bringen, braucht es noch den einen oder anderen Sieg. Wie viele Zähler die Düsseldorfer noch mindestens holen sollten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn man in Düsseldorf derzeit über den dort ansässigen größten Fußballklub der Stadt spricht, kann man seit wenigen Wochen wieder das Strahlen in den Augen der Fans sehen. Fortuna hat sich durch die Auftritte unter Daniel Thioune wieder in die Herzen der eigenen Anhänger gespielt.

Besonders die Partie in Paderborn am vergangenen Samstag ließ Mannschaft und Fans zu einer echten Einheit werden. Fortuna trat mit einer wahren Rumpftruppe an. Doch schlussendlich sorgten Herz und Leidenschaft dafür, die Begegnung nicht zu verlieren. „Wir haben alle Schulter an Schulter gestanden“, sagt Thioune selbst. „Das sind die Fortuna-Fans, die man aus der Vergangenheit kennt. Sie haben sicherlich dazu beigetragen, dass wir einen Punkt aus Paderborn entführen konnten.“

Acht Spiele sind nun noch zu absolvieren, 24 Zähler dementsprechend noch zu vergeben. Die Düsseldorfer stehen mit 31 Punkten derzeit auf dem elften Rang. Das klingt erst einmal beruhigend, doch Vorsicht: Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin nur vier Zähler. Eine Schwächephase darf sich die Thioune-Elf demnach nicht erlauben. „Wir werden 40 Punkte brauchen, die wollen wir so schnell wie möglich holen“, sagt der Trainer.

Foto: Frederic Scheidemann 31 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

Doch braucht Fortuna wirklich so viele Punkte oder dient es dem Trainer nur dazu, keinen Schlendrian in die Mannschaft kommen zu lassen? Wir haben nachgerechnet. Und tatsächlich dürfte der Trainer recht haben. Laut unserer Kalkulation benötigt Fortuna noch acht Punkte, um definitiv nicht abzusteigen. Die Vorzeichen stehen also nicht schlecht, ein Punkt pro Partie ist schließlich machbar.

Nichtsdestotrotz dürften die Düsseldorfer gut beraten sein, wenn sie sich nicht auf diese Kalkulation verlassen. Denn in dieser engen Zweiten Liga ist nahezu nichts ausgeschlossen. Mittlerweile befinden sich sogar Vereine wie Jahn Regensburg oder der Karlsruher SC im Abstiegskampf. Für Fortuna bedeutet das trotz des derzeitigen Höhenflugs: Mund abputzen, weitermachen. Dann ist sogar noch die obere Tabellenhälfte drin. Laut unseren Berechnungen schließen die Düsseldorfer die Saison mit 43 Punkten auf Rang neun ab. Nach den ersten 21 Spielen würde das einer kleinen Sensation gleichkommen.

(pab)