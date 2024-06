Am Dienstag beginnt die nächste Verkaufsphase So viele Fortuna-Fans haben ihre Dauerkarte verlängert

In der vergangenen Saison haben die Fans ihrer Fortuna förmlich die Bude eingerannt, und zwar regelmäßig. 39.672 Zuschauer strömten durchschnittlich zu den Heimspielen der Düsseldorfer in die Arena – einen besseren Wert erreichte der Klub in seiner Zweitliga-Geschichte noch nie. Ein Grund dafür lag sicherlich auch darin, dass der Eintritt zu den Partien gegen Kaiserslautern, St. Pauli und Braunschweig im Rahmen des Gratisticket-Projekts „Fortuna für alle“ kostenlos war. Doch zum außergewöhnlich großen Zuschauerinteresse trugen freilich auch die starken Leistungen des Teams von Trainer Daniel Thioune bei.