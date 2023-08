Was das für Zweitligist bedeutet So viele Dauerkarten hat Fortuna verkauft

In den vergangenen Jahren war es gar nicht so einfach, Fußballfan zu sein. Denn durch die Corona-Maßnahmen war an einen geregelten Spielbetrieb einfach nicht zu denken. Und als zumindest der Ball wieder rollen durfte, blieb die Unsicherheit, was als Nächstes passieren würde. Fortuna hatte als Reaktion darauf den sogenannten Supporterpass eingeführt. Seit der vergangenen Saison wurden wieder ganz regulär Dauerkarten angeboten.