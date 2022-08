Was Vorstandsboss Alex Jobst sagt : Mit so vielen verkauften Dauerkarten hatte Fortuna nicht gerechnet

Service Düsseldorf Bei Fortuna hat man in den vergangenen Corona-Jahren Bescheidenheit gelernt. Mit Zuschauereinnahmen konnte nur bedingt kalkuliert werden. Entsprechend zurückhaltend ist diese Einnahmequelle im Budget eingeplant worden. Was Vorstandschef Jobst zur Entwicklung sagt.

In den vergangenen Jahren war es gar nicht so einfach Fußballfan zu sein. Denn durch die Corona-Maßnahmen war an einen geregelten Spielbetrieb einfach nicht zu denken. Und als zumindest der Ball wieder rollen durfte, blieb die Unsicherheit, was als Nächstes passieren würde. Fortuna hatte als Reaktion darauf den sogenannten Supporterpass eingeführt. Vor dieser Saison wurden jetzt allerdings wieder ganz regulär Dauerkarten angeboten.