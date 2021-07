Vermarkter-Vertrag von 1999 : So viel zahlt Fortuna noch immer an Sportwelt-Schulden

Thomas Röttgermann. Foto: Falk Janning

Bad Leonfelden Vor 22 Jahren schloss Fortuna einen Vermarkter-Vertrag ab, an dem sie bis heute zu knabbern hat. Denn noch immer muss der Verein Geld an die „Sportwelt“ von Michael Kölmel zahlen. Wann endlich auch die letzte Rechnung beglichen ist. Was monatlich überwiesen wird.