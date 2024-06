Im Vergleich zu Allofs und Hovemann So viel Geld kassiert Fortuna-Vorstandschef Jobst nach Vertragsverlängerung

In Düsseldorf war es in den vergangenen Jahren immer ein munteres Hin und Her. Gekommen, um zu bleiben – nicht mehr als ein flotter Marketingspruch. Denn besonders in der Vorstandsetage gab es nur in puncto Trubel viel Kontinuität. Doch seit der Umbesetzung der Führungsebene vor zwei Jahren ist deutlich mehr Ruhe eingekehrt. Und so hat es auch nicht weiter verwundert, dass sich der Aufsichtsrat einstimmig für die Fortsetzung dieses Weges ausgesprochen hat.