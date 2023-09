Dominanz und Spielfreude gegen den KSC So viel Thioune-Fußball hat Fortuna jetzt schon gezeigt

Fortuna war am Freitag, abgesehen von den ersten zehn Minuten, einfach gut. Diese Feststellung muss erlaubt sein, ohne dass man deswegen gleich zu Höhenflügen ansetzt. Und so hält es auch der Trainer, der seinen Schützlingen aber immerhin einiges an Lob zukommen lässt: „Was mir gefällt, ist die mannschaftliche Geschlossenheit gegen den Ball. Da hat die Mannschaft selbst die Messlatte schon sehr hoch gelegt. Wir sind in der Statistik der laufstärksten Teams weit vorn, das zweikampfstärkste sind wir bereits. Jetzt ist es Auftrag und Verantwortung für uns, in diesem Prozess zu bleiben.“