Düsseldorf ganz oben So viel Spitzenteam steckt wirklich schon in Fortuna

Analyse | Rostock/Düsseldorf · Am sechsten Spieltag der Zweiten Liga hat Fortuna die Tabellenführung übernommen. Wie viel Resilienz hat der Kader von Daniel Thioune, um den Höhenflug fortzuschreiben? Welche Herausforderungen auf die Düsseldorfer warten. Was zuversichtlich stimmt. Was Sorgen bereitet.

18.09.2023, 07:02 Uhr

Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 73 Bilder Foto: dpa/Gregor Fischer

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Fortuna Düsseldorf das Klassement der Zweiten Liga nach einem kompletten Spieltag angeführt hat – und zwar zum Saisonfinale 2017/18, an dessen Ende der Aufstieg stand. Nach Runde sechs der aktuellen Saison stehen die Düsseldorfer nach einem 3:1 beim FC Hansa Rostock wieder ganz oben. Eine verdiente Momentaufnahme. Doch wie nachhaltig kann das Ganze sein? Steckt im Kader von Cheftrainer Daniel Thioune wirklich ausreichend Resilienz, um sich zu behaupten? Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben