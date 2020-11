So viel sind die Spieler bisher gerannt : Wer Laufkönig bei Fortuna ist

Analyse Düsseldorf Sie rennen und rennen und – ganz unterschiedlich weit. Aber wie weit genau? Ein Blick auf die Statistik zeigt, wer bisher der Dauerläufer bei Fortuna ist und wer noch ein wenig Luft in Sachen Bewegung auf dem Spielfeld hat. Eine Übersicht.

Im Fußball gilt die Laufleistung einer Mannschaft immer noch als ein Parameter, um daraus abzulesen, ob die Profis engagiert bei der Sache sind. Die Statistik, so viel gleich vorweg, ist aber trügerisch und in ihrer Aussagekraft mit Vorsicht zu genießen. Denn ähnlich wie beim Ballbesitz ist man mittlerweile dazu übergangen, neben der Quantität vor allem die Qualität herauszufiltern. Denn wenn man sich auf Sicherheitspässe beschränkt, so aber auf dem Spielfeld keinen Meter weiter kommt, liest sich das in der Statistik in der Regel nett, bringt aber nichts oder nur relativ wenig ein.