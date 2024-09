Und was Fridriksson gekostet hat Wie die Last-Minute-Transfers von Fortuna wirklich zustande gekommen sind

In der Schaltzentrale von Fortuna bastelte man über Tage an komplett verschiedenen Szenarien. Bis kurz vor dem Ende sah es nämlich so aus, dass nicht mehr viel Bewegung in die Angelegenheit kommen würde. Es gab wohl bereits das klare Signal auch an die sportliche Führung, dass es wohl keinen Abgang mehr auf einer zentralen Position geben würde. Doch dann überschlugen sich die Ergebnisse.