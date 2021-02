Viele Transfers in den vorigen Jahren : So viel Hannover 96 steckt in Fortuna

So viel Hannover 96 steckt in Fortuna

Viele Transfers in den vorigen Jahren

Hannover/Düsseldorf Wenn man sich die die Transfers der vergangenen Jahre so ansieht, dann kann man den Eindruck gewinnen, zwischen den Managern von Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf muss es eine Standleitung gegeben haben. Ein Überblick.

Es ist mittlerweile ein illustrer Kreis zusammengekommen. Edgar Prib ist der letzte offizielle Zugang von Hannover 96 bei Fortuna. Wenn man aber auch noch Spieler hinzunimmt mit Vergangenheit bei den Niedersachsen, dann würde Felix Klaus in der Liste mit ganz oben stehen. Der Flügelspieler hatte von 2015 bis 2018 gemeinsam mit Prib bei den „96ern“ gespielt. Ein interessanter Aspekt zum Zweitligavergleich zwischen beiden Klubs, der am Sonntag um 13.30 Uhr in der Düsseldorfer Arena ansteht.