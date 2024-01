Strafenkatalog des DFB So viel Geld steht für Fortuna wegen „Pyros“ im Block auf dem Spiel

Düsseldorf · Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt den Strafenkatalog konsequent um – und verschickt deshalb hohe Forderungen an die Klubs. Die Vereinsverantwortlichen stehen dem Treiben der Ultras weitestgehend hilflos gegenüber und ächzen über die Ausgaben. Was auf dem Spiel steht. Um was für Summen es geht.

24.01.2024 , 07:02 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport