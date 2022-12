Nach Tanakas WM-Reise So viel Geld kassiert Fortuna von der Fifa

Update | Düsseldorf · Der Protest gegen die Weltmeisterschaft in Katar war in Deutschland groß. Auch Fortuna hatte sich klar positioniert. Die WM wird momentan dennoch ausgetragen. Und so wird auch der Zweitligist eine hohe Entschädigung von der Fifa erhalten. Über wie viel Geld sich der Klub freuen darf.

11.12.2022, 12:00 Uhr

Die japanische Nationalmannschaft ist erneut ihrem ganz eigenem WM-Fluch zum Opfer gefallen. Noch nie in der Geschichte hat sie es geschafft, das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft zu erreichen. So auch nicht in Katar – im Achtelfinale schied die Elf von Nationaltrainer Hajime Moriyasu im Elfmeterschießen gegen Kroatien aus dem Turnier aus. Mit dabei war auch Ao Tanaka, der bei dieser WM der einzige Spieler von Fortuna Düsseldorf war. Für Fortuna wäre ein Weiterkommen der japanischen Nationalmannschaft durchaus lukrativ gewesen. Denn die Fifa entschädigt die Vereine für eine Abstellung ihrer Spieler. Bei der WM 2018 erhielten die Klubs beispielsweise 7200 Euro am Tag pro Spieler. Die Ausschüttung in diesem Winter ist deutlich höher. Gezahlt werden knapp 10.300 Euro für jeden Tag, den ein Spieler während der Weltmeisterschaft vom 20. November bis 18. Dezember in Katar und während der offiziellen Vorbereitung bei seinem Nationalteam verbringt. Bedeutet: Wäre Japan gegen Kroatien ins Viertelfinale eingezogen, hätte sich Fortuna über Mehreinnahmen von mehr als 40.000 Euro freuen dürfen. Durch das Ausscheiden im Achtelfinale darf sich Fortuna aber immerhin über eine Entschädigung von etwa mehr als 200.000 Euro freuen. Dass es für Japan überhaupt so weit kommen konnte, ist auch ein Verdienst von Tanaka. Denn erst durch sein entscheidendes Tor gegen Spanien zog Japan ins Achtelfinale ein. Leidtragender: die deutsche Nationalmannschaft. Für Christian Weber ist es eine „Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Ich freue mich natürlich für Ao. Für ihn und für uns als Verein ist das eine schöne Sache. Auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass Japan und Deutschland weitergekommen wären", sagt Fortunas Sportdirektor. Weber weiter: „Wir hoffen nun natürlich auch darauf, dass es für seinen Marktwert zuträglich sein wird. In Japan ist er ja bereits ein Superstar. Jetzt hat er sich dort wahrscheinlich ein Denkmal verdient. Für uns ist das sowohl aus sportlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht eine sehr schöne Geschichte."

(pab)