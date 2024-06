Etat für die kommende Saison So viel Geld kann Fortuna in ihren neuen Aufstiegstraum investieren

So langsam heilen die Wunden, die das Scheitern in der dramatischen Relegation gegen den VfL Bochum bei Fortuna gerissen hat. Die Vorfreude auf die Anfang August beginnende neue Zweitliga-Saison ist bereits groß, die sportliche Vorbereitung darauf beginnt am 3. Juli. Wirtschaftlich freilich sind die Planungen längst im Gange, und jetzt liegen auch die neuen Etatzahlen auf dem Tisch.