Einzigartige Quote So viel Fortuna steckt im nächsten Gegner Kaiserslautern

Jean Zimmer Der 29-Jährige ist alles andere als ein Hinterbänkler: Zimmer trägt beim FCK sogar die Kapitänsbinde. In seiner Zeit bei Fortuna von 2017 bis 2021 erlebte und prägte er große Momente des Vereins, stieg mit diesem in die Bundesliga auf und erzielte für ihn sogar ein „Tor des Monats“. Ein Treffer, der nicht nur wunderschön war, sondern auch eminent wichtig: das 2:0 beim 2:1-Sieg über den damaligen Spitzenreiter Borussia Dortmund, der in der Stockumer Arena am 16. Spieltag seine erste Saisonniederlage bezog. Als es für Zimmer nicht mehr so lief, ermöglichte Fortuna vor zwei Jahren durch großes finanzielles Entgegenkommen seine Rückkehr zum damals in der Dritten Liga sportlich wie finanziell am Boden liegenden FCK. Die Düsseldorfer ernteten dafür große Sympathien bei den Lauterer Fans – aber ob sich dort daran heute noch jemand erinnern möchte?