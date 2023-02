Vor Sandhausen-Spiel Warum für Fortunas Trainer ordentlich Druck auf dem Kessel war

Sowohl die Erleichterung als auch die Freude über den Sieg wirkten auch am Montag und am trainingsfreien Dienstag noch nach. „Es ist kein Geheimnis, dass es mir genauso deutlich besser geht wie es den Jungs auch besser gehen kann“, betonte Thioune. „Wir haben uns selbstverschuldet in eine nicht so komfortable Situation gebracht, selbstverschuldet von uns als Sportlern, und entsprechend eine Reaktion erwartet. Am Sonntag hatten wir die Chance, vieles gutzumachen.“