Preise in Düsseldorf : So viel bezahlen Fans bei einem Fortuna-Heimspiel

Düsseldorf Viele Fans nehmen während eines Stadionbesuchs die Gastronomie in Anspruch. Auch für einige Fortuna-Anhänger gehört die Bratwurst oder das Bier zu einem Aufenthalt in der Arena dazu. Wie viel man für Essen und Trinken bezahlen muss.

Neben den Ticketerlösen fehlten auch Erlöse aus dem Merchandising und der Gastronomie. Schließlich gehört das Bier und die Bratwurst für viele Fans zu einem Stadionbesuch dazu. Seit den Lockerungen in diesem Frühling gibt es seitens der Länder aber keine Begrenzungen mehr. Und so dürfen auch die Fans von Fortuna Düsseldorf wieder zahlreich in die Arena nach Stockum pilgern.

Und auch bei Brezeln und Getränken spielen die Düsseldorfer eher in der Champions League. Auch der Preis pro Brezel ist bei Fortunas Heimspielen mit 3,80 Euro am höchsten. Möchten die Fans sich ein halben Liter Cola holen, müssen sie 4,40 Euro zahlen. In diesem Segment wird in dieser Spielzeit lediglich in Bremen zehn Cent mehr von den Anhängern verlangt. Bei einem halben Liter Wasser müssen sowohl die Fans in Düsseldorf als auch in Bremen jeweils vier Euro zahlen – auch hier wieder der höchste Wert im Vergleich.