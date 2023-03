Bei 1:5-Niederlage So verlief das Comeback von Justin Seven für Fortunas U23

Trainer Nico Michaty standen am vergangenen Samstag nur zehn gesunde Feldspieler aus seinem Kernkader zur Verfügung, sodass jeder Akteur mit Regionalliga-Erfahrung gebraucht wurde. „Es war ein gutes Gefühl, aber die Luft hat natürlich ein wenig gefehlt. Wir haben im Moment nicht so viele Spieler, da muss man für das Team in die Bresche springen“, beschrieb Seven nach dem Spiel seine Rückkehr.