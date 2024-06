Hochzeit, Reha, Parasailing So verbringen die Fortuna-Profis ihre Sommerpause

Einige Spieler hielten sich hingegen mit Urlaubsbildern zurück und zeigten stattdessen Einblicke in ihre Reha-Maßnahmen. Jamil Siebert arbeitete in Mannheim nach seinem Sehnenabriss im Oberschenkel und der überstandenen Operation an seinem Comeback. Auch Sima Suso, der zuletzt von einer Muskelverletzung ausgebremst wurde, teilte einige Bilder von seiner Physiotherapie; ebenso wie Zugang Tim Rossmann. Nach getaner Arbeit waren Suso, Rossmann und auch Shinta Appelkamp dann am vergangenen Montag beim ersten EM-Spiel in Düsseldorf zugegen, als Frankreich knapp mit 1:0 gegen Österreich gewann.