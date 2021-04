Wie die Saison ausgehen könnte : So tippt Ex-Trainer Funkel die restlichen Fortuna-Spiele

Interaktiv Düsseldorf Geht da noch was oder ist die Saison tatsächlich in Sachen Rückkehr in die Bundesliga gelaufen? Bei Fortuna halten die Verantwortlichen noch immer an der Minimalchance fest. Wie realistisch ist das? Wir haben Ex-Trainer Friedhelm Funkel gebeten, die restlichen Spiele der Saison zu tippen.

Das Spiel der Fortuna am kommenden Samstag gegen den Karlsruher SC fällt aus. Da sich Spieler des KSC mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen die Badener in eine 14-tägige Quarantäne. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die nächste Partie wird also erst am übernächsten Sonntag sein. Dann treffen die Düsseldorfer auf den VfL Osnabrück.

Es wird ein Spiel sein – so viel kann man bereits verraten – dass Fortuna gewinnen muss. Fortuna will den natürlich an den Auswärtssieg in Darmstadt anknüpfen. Die Osnabrücker Formkurve zeigt zudem seit Monaten steil nach unten. Dachte man: Doch dann gewann die Elf von Trainer Markus Feldhoff überraschend eben beim Karlsruher SC. Was wieder einmal deutlich zeigt: Die Zweite Liga hat eine enorm hohe Leistungsdichte. Und sie ist dementsprechend enorm schwer zu tippen.

Doch wer wären wir, wenn wir es nicht dennoch versuchen würden. Wir haben eigens dafür unseren ganzen Charme spielen lassen und Fortunas ehemaligen Trainer Friedhelm Funkel zu einem Tippspiel überredet. Sieben Partien, sieben Vorhersagen. Gegen Funkel treten zwei Reporter des RP-Angebots „18fuemmenneunzich“ an.

Natürlich sind da so viele Unwägbarkeiten bei, dass es schwer ist, drei Spiele im Voraus einzuschätzen. Deshalb sollte man es als das nehmen, was es ist: eine nette Spielerei. Was aber deutlich zu erkennen ist: Bei allen Tippern ist ein klare Tendenz zu erkennen. Natürlich alles der entscheidenden Frage untergeordnet: Schafft es Fortuna doch noch, sich an die ersten drei Plätze heranzupirschen? Oder platzt dieser Traum schneller als man „Aue“ buchstabieren kann?

Sie möchten sehen, wie Friedhelm Funkel die letzten Spiele der Fortuna getippt hat? Und vielleicht interessiert Sie zudem auch noch die Meinung der RP-Reporter? Dann klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke.

Und nun kommt das Beste – auch Ihre Meinung ist gefragt! Tippen Sie mit. Wie das geht und was es zu gewinnen gibt, finden Sie hier.

(gic, pab)