Ex-Keeper beider Klubs : So tippt Fabian Giefer die Partie zwischen Fortuna und Schalke

Düsseldorf Fabian Giefer stand sowohl bei Fortuna als auch bei Schalke unter Vertrag. Daher erwartet er das Aufeinandertreffen der beiden Vereine auch mit einer gewissen Spannung. Auf welches Ergebnis der Torhüter hofft. Und was er von der Beurlaubung von Trainer Christian Preußer hält.

Bei Fortuna verbrachte er sicherlich die schönste Zeit in seiner Karriere als Torhüter. In Düsseldorf spürte er das Vertrauen der Trainer, was auf dieser exponierten Position noch einmal einen besonderen Stellenwert besitzt. Auch wenn Fabian Giefer mit Fortuna einen Abstieg verdauen musste, blickt er weiterhin positiv auf seine Zeit dort. „Wenn ich an Düsseldorf denke, dann ist das immer ein Stück Heimat für mich“, sagte er einmal im Gespräch mit unserer Redaktion.

Nach zwei Jahren bei Fortuna suchte er eine neue Herausforderung. Er wollte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und wechselte nach einem Jahr in der Zweiten Liga zurück in die Beletage des deutschen Fußballs zum FC Schalke 04 – dem Verein, dessen Fan er von Kindheit an war. Bei den Königsblauen absolvierte er in drei Jahren allerdings lediglich drei Pflichtspiele. Nach Stationen in Bristol (England), Augsburg und zuletzt Würzburg ist der heute 31-Jährige derzeit vereinslos.

Im Gespräch mit „RevierSport“ hat er nun noch einmal ausgiebig seine Zeit bei den beiden heutigen Zweitligisten aus Düsseldorf und Gelsenkirchen reflektiert. „Ich verfolge die Entwicklungen der beiden Vereine sehr intensiv. Mit beiden verbinde ich besondere und emotionale Erinnerungen“, erklärte er. „Die Zweite Liga ist wirklich sehr interessant geworden, gerade in dieser Saison. Inzwischen schaue ich sie sogar lieber als die Bundesliga. Die Konstellation ist einfach spannender. Es sind große Namen dabei, jeder kann jeden schlagen.“

Die Geschehnisse bei Fortuna verfolge er weiterhin sehr intensiv. „Ich war positiv angetan, wie lange Fortuna an Christian Preußer festgehalten hat. Es hätte mich gefreut, wenn sie weiter geduldig geblieben wären und es sich am Ende ausgezahlt hätte“, sagt er. „Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, dass der Verein einen neuen Impuls setzen wollte. Das führt der Mannschaft deutlich vor Augen, dass es langsam Zeit wird, das Ruder rumzureißen. Denn es gilt, die Situation keinesfalls zu unterschätzen.“

Am Sonntag um 13.30 Uhr gastiert der FC Schalke in der Düsseldorfer Arena. Giefer glaubt daran, dass Fortuna mit Neu-Trainer Daniel Thioune direkt im ersten Spiel die Trendwende gelingen kann. Es wäre ein enorm wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt. „Fortuna gewinnt 3:2“, tippt er. „Fortuna soll am Sonntag gewinnen – und Schalke am Ende aufsteigen.“

