Weggefährte über Daniel Thioune : „Nicht labern, liefern!“ – So tickt Fortunas neuer Trainer

Osnabrück/Düsseldorf Daniel Thioune fiel nichts im Fußball in den Schoß. Mit Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco machte er den Fußballlehrer. In Osnabrück wurde er gefeiert, beim Hamburger SV ist er gescheitert. Nun soll er Fortuna retten. Ein langjähriger Weggefährte erzählt, was man über ihn Wissen sollte.