Punkteschnitt hochgerechnet : So könnte Fortuna mit 27 Thioune-Spielen dastehen

Düsseldorf Daniel Thioune ist gekommen und hat Fortuna ihren Stolz zurückgebracht. Der Glaube beim Zweitligisten ist wieder geweckt, mittelfristig etwas Großes erreichen zu können. In der Stadt wird der Verein wieder gelebt. Was wäre gewesen, hätte Thioune von Anfang an die Verantwortung gehabt? Ein Blick in die Glaskugel.